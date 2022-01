La demanda que cursa en la Corte Suprema y que busca beneficiar a los inmigrantes

HOUSTON - Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es su libertad. Por eso, bajo la Constitución de los Estados Unidos de América, una persona que es encarcelada por cualquier motivo, no puede permanecer de tal forma por más de seis meses sin que se celebre una audiencia para determinar si puede ser puesta en libertad.

En otras palabras, el tiempo máximo que el gobierno puede encarcelar a una persona sin una audiencia de fianza es de 6 meses.

Ahora bien, esta protección constitucional que cobija a las personas que son ciudadanas de los Estados Unidos no se aplica a aquellas personas que no lo son. No obstante, esta situación puede cambiar dentro de los próximos meses, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó argumentaciones orales en dos casos que piden exactamente eso.

Los casos argumentados ante la Corte Suprema pretenden conseguir que una inmigrante que está detenida por más de 6 meses tenga derecho a solicitar una audiencia de fianza para que un juez determine si debe ser puesta en libertad.

Este reclamo viene no solamente porque sería la determinación correcta, sino que, además, los atrasos en las cortes de inmigración y de apelaciones han causado que cientos de inmigrantes permanezcan detenidos por periodos sumamente extensos, mientras sus casos se resuelven.

Para un país desarrollado, en pleno siglo 21, esto es algo inaceptable.

Mi opinión, y las de otras expertas en temas migratorios, es que los jueces de la Corte Suprema no parecían muy convencidos de los argumentos presentados por el gobierno federal en defensa de la detención indeterminada de inmigrantes.

No obstante, a pesar de que los abogados del gobierno no lucieron muy bien durante sus argumentos, no debemos olvidarnos de que la mayoría de los jueces actualmente tienen tendencias conservadoras y este hecho podría resultar ser el verdadero factor decisivo sobre esta controversia.

Como siempre les recuerdo, estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal.

Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite migratorio, en especial aquellos discutidos aquí, les recomiendo que consulten con una abogada o abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitido a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso. Por último, nunca confíen sus casos a notarios.

*Naimeh Salem es abogada acreditada en Texas que ejerce el área de inmigración.

