La raza más afectada por las muertes a causa del coronavirus en Houston

HOUSTON - Este miércoles, se reportó una nueva muerte en la ciudad de Houston a causa del coronavirus. Se trata de una mujer afroamericana que tenía una preexistencia médica.

En rueda de prensa, el alcalde Sylvester Turner manifestó que, de las 12 víctimas mortales en la ciudad, ocho son afroamericanos.

El siguiente grupo poblacional más afectado es el hispano y luego los anglosajones.

El Alcalde insistió en una rueda de prensa que la suerte de la población está en las manos de cada uno al evitar el contacto con otros, así como el hecho de quedarse encerrado en sus hogares.

Turner no quiso ordenar el cierre de los parques de la ciudad. “Yo no les quiero ordenar eso, pienso que todos somos conscientes de que no debemos reunirnos en parques como ha venido ocurriendo en algunos sitios”

Turner insistió en que la población debe cumplir con las normas de distanciamiento social y ante un eventual retorno más temprano debido a que se espera que el pico del virus se logre en las próximas semanas, Turner manifestó que esta decisión solo se podrá tomar con base en los resultados de las pruebas, pero para ello se necesita que se hagan muchas más.