Lanzan campaña para concientizar latinos sobre vacunas contra COVID-19

HOUSTON – UnidosUS, una organización no gubernamental a nivel nacional que propende por la defensa y derechos civiles de los latinos, inicia a partir de este fin de semana una gira para dar información a las comunidades hispanas sobre la vacuna contra el COVID-19.

La campaña Esperanza for All está enfocada en los vecindarios hispanos no solo en la ciudad, sino en varias ciudades del país, incluyendo comunidades rurales y urbanas donde los recursos de salud son deficientes o de difícil acceso.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La campaña está respaldada por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), según UnidosUS.

“Los latinos tienen más probabilidades de requerir hospitalización o, peor aún, morir a causa del COVID-19, ya que enfrentan una mayor exposición al virus debido a su representación excesiva como trabajadores esenciales. Por ello, es imperativo que fomentemos la confianza en la seguridad y eficacia de las vacunas del COVID-19 y combatamos la falta de información y la información falsa sobre ellas”, dijo Janet Murguía, presidenta de la organización.

Por ello, este viernes, sábado y domingo harán jornadas informativas.

Viernes: en Melrose, ubicado en el 8060 S Gessner, entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Sábado: en Tía Pancha N. 2, ubicado en el 10720 Airline Drive, entre las 8 a.m. y las 5 p.m.

Domingo: en Sunny Flea Market, ubicado en el 8705 Airline Drive entre las 9 a.m. y las 6 p.m.

¡Culpable! ¿Qué le depara el destino a Derek Chauvin? Además, ¿buscando un trabajo poco convencional? que tal en la industria de la marihuana en Texas. Y un rescate que te dejará que te pondrá los pelos de punta.