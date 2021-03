Las ayudas disponibles para los afectados por la tormenta invernal

HOUSTON – Varios de los damnificados por la tormenta invernal de mediados de febrero sufrieron daños en sus propiedades y para ello existen multiples ayudas con el fin de arreglarlos.

Acá encuentras un compendio de todas las ayudas disponibles.

Sin embargo, no todos saben que si -además- no has podido trabajar debido a los mismos daños es possible que seas elegible para asistencia por desempleo por desastre.

Los afectados pueden presentar su solicitud antes del 26 de marzo ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Acá puedes presentar tu solicitud.

Así mismo, personas que son beneficiarias del programa ayuda sumplementaria de comida (conocida en inglés como SNAP) pueden recibir asistencia en caso de que producto de la tormenta hayan perdido sus víveres en las viviendas.

Si quieres obtener más información sobre este beneficio puedes hacer clic acá.

Acá encuentras todos los beneficios a los que eres elegible si fuiste víctima de la tormenta.