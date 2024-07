Líderes locales reaccionan tras anuncio de Biden

HOUSTON - En una decisión sorprendente que sacudió el panorama político estadounidense, el presidente Joe Biden anunció el domingo que se retirará de la carrera por la Casa Blanca en 2024, poniendo fin a su intento de reelección tras un desastroso debate con Donald Trump que generó dudas sobre su capacidad para el cargo, apenas cuatro meses antes de las elecciones.

El anuncio de Biden, hecho desde la Casa Blanca en Washington, llega después de semanas de especulaciones y crecientes críticas sobre su desempeño y su habilidad para enfrentar los desafíos internos y externos que enfrenta Estados Unidos.

Como era de esperase, la decisión de Biden a generado numerosas reaciones. Algunos partidarios expresaron decepción por su decisión de no buscar la reelección, otros líderes demócratas ya han comenzado a buscar posibles candidatos para ocupar el lugar de Biden en la boleta electoral de su partido. Mientras tanto, los republicanos están aprovechando el anuncio para intensificar su campaña y destacar las supuestas fallas del gobierno de Biden.

En el ambiente político local, las reacciones tampoco se han hecho esperar. Adrían García, comisionado del condado Harris, expresó su gratitud hacia el presidente saliente. "@POTUS gracias por tu valentía al poner al país por encima del partido y del interés propio. Tu liderazgo y dedicación a nuestra nación se sentirán durante generaciones. Somos un país mejor y más fuerte hoy gracias a tus esfuerzos por construir un futuro mejor y tu inversión histórica en nuestra infraestructura!

@POTUS gracias for your courage to put #Country above party and self interest. Your leadership/dedication to our #Nation will be felt for generations. We’re a better/stronger country today because of your #BuildBackBetter efforts and historic investment in our infrastructure!🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/ztV6DhyHxp — Adrian Garcia (@AdrianGarciaHTX) July 21, 2024

Por otro lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó de manera crítica al anuncio de Biden, enfocándose en las políticas fronterizas. "Joe Biden ahora respalda y apoya completamente a su 'zar de las fronteras' Kamala Harris para ser la candidata demócrata a la presidencia. Creo que necesitaré triplicar el muro fronterizo, las barreras de alambre de púas y la Guardia Nacional en la frontera".

Joe Biden has now endorsed and fully supports his “Borders Czar” Kamala Harris to be the Democrat candidate for president.



I think I will need to triple the border wall, razor wire barriers and National Guard on the border. https://t.co/1FYhuOP3vX — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 21, 2024

Mientras tanto, el vicegobernador de Texas Dan Patrick, emitió comentarios incisivos sobre la retirada de Biden. "Obama está buscando su cuarto mandato, con Michelle o Kamala. Eligieron a Biden en 2020 para que Obama pudiera servir un tercer mandato, y ahora busca un cuarto. El debate de junio fue un golpe bajo hacia Biden por parte de su propio partido; humillarlo fue el primer paso para expulsarlo. No había necesidad de que Biden debatiera tan temprano, como dije en su momento. Estaban con él todos los días. Sabían lo mal que iba a desempeñarse".

𝐎𝐛𝐚𝐦𝐚 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐞𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐬 𝟒𝐭𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭.



The June debate was a hit job on Biden by his own party; humiliating him was step one to run him out. There was no need for Biden to debate that early, as I said at the time. They were with him every… https://t.co/PAQDbojpw3 — Dan Patrick (@DanPatrick) July 21, 2024

Con la renuncia de Biden de la contienda presidencial de 2024, se espera una reconfiguración significativa en el panorama político estadounidense, mientras demócratas y republicanos se preparan para las elecciones de noviembre y buscan líderes capaces de enfrentar los desafíos del país en los próximos años.