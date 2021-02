Mientras millones de personas permanecen sin electricidad tras una de las peores tormentas invernales de Texas, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo “estamos viendo, básicamente, la versión invernal del huracán Harvey … es una situación increíblemente trágica”. Las declaraciones de la jueza fueron dadas en el espacio “The News with Shepard Smith" de CNBC.

Más de una docena de personas en Texas han muerto debido al mal tiempo y varias han muerto debido al envenenamiento por monóxido de carbono, dijo Hidalgo, toda vez que debido a los cortes de energía la gente ha tratado de usar la calefacción de sus automóviles en sus garajes. Eso, además, habría hecho que recibieran más de 300 llamadas por posible envenenamiento por monóxido de carbono solo en su condado.

Más de cuatro millones de residentes de Texas no tienen electricidad después de la nevada histórica del lunes y la brutal caídas de temperaturas a un solo dígito, según los informes. Estas gélidas condiciones crearon una mayor demanda de electricidad que, en parte, colapsaron la red eléctrica del estado y dejaron apagones generalizados. Tras la situación de emergencia, el gobernador Greg Abbott pidió una investigación al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera la red eléctrica del estado.

El colapso provocó una creciente indignación entre los tejanos e Hidalgo indicó que los condados no han recibido respuestas de los funcionarios estatales sobre cuándo los residentes pueden esperar energía. "El desafío es que no puedo decirles a mis residentes que la energía volverá pronto porque la agencia estatal no tiene un plan claro sobre cuándo exactamente podrán generarla“, dijo Hidalgo, refiriéndose a restauración de energía. "Mucho de esto es un desastre provocado por el hombre, debido a esa agencia estatal”, remató.

En paralelo, las autoridades pidieron a los residentes que hiervan el agua para su consumo, pues esperan sucesivos cortes en el servicio mientras las temperaturas seguirán bajas y el repunte no será sino hasta finales de la semana.

