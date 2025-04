Línea aérea con sede en Houston realizará vuelos de deportación para ICE

HOUSTON - La línea aérea Avelo Airlines con sede en Houston, confirmó la firma de un contrato, para efectuar vuelos de deportación para el gobierno de Estados Unidos a partir del próximo mes.

La aerolínea utilizará tres aviones 737-800 con base en el Aeropuerto Mesa Gateway (AZA) en Arizona, no solo para vuelos nacionales, también vuelos domésticos para las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional

El contrato comienza el 12 de mayo de 2025, dijo un portavoz de Avelo.

“Reconocemos que este es un tema delicado y complejo”, declaró Andrew Levy, fundador y director ejecutivo de Avelo Airlines.

“Tras extensas deliberaciones, determinamos que este vuelo chárter nos brindará la estabilidad necesaria para seguir expandiendo nuestro servicio regular de pasajeros y mantener a nuestros más de 1100 tripulantes empleados durante los próximos años”.

Tras esta decisión, la compañía con base en Houston comenzará a contratar personal.

“No volaremos con Avelo hasta que detengan los vuelos de ICE”, indica una petición de la organización Change.org que reúne firmas en contra de esta medida. Hasta el martes por la tarde Miles de personas habían firmado.

Exigimos que Avelo detenga sus planes de realizar vuelos de deportación en cooperación con la Administración Trump, dice Change.org.

