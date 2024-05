Conoce las escuelas que abrirán el lunes tras el paso de la tormenta en Houston

HOUSTON - El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) compartió el listado de los campus que estarán abiertos mañana lunes, 20 de mayo.

Si la escuela de su hijo está en la lista, el campus tiene energía eléctrica, su sistema de enfriamiento está operativo y el servicio de alimentos está listo para los estudiantes el lunes.

Si la escuela no está en la lista, busque más información hoy a las 4 p.m. y 9 p.m. HISD actualizará la lista en esos momentos con campus adicionales que estarán listos para los estudiantes mañana.

Cualquier campus que no esté listo para recibir estudiantes a las 9 p.m. esta noche no abrirá mañana, lunes 20 de mayo. Si la escuela de su hijo no está abierta el lunes, el campus realizará distribuciones de comidas para los estudiantes mañana entre las 7 y las 9 a. m. y las 11 a. m. y la 1 p. m.

Este es el listado de los campus que abrirán mañana: