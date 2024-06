Los centros de enfriamiento abiertos ante ola de calor intenso en Houston

HOUSTON - En respuesta a las altas temperaturas que azotan la región de Houston, las autoridades locales han habilitado varios centros de enfriamiento en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

Mismos que permanecerán abiertos el fin de semana.

Las bibliotecas funcionan como centros de enfriamiento durante las horas normales de operación, con excepción del sábado 29 de junio con motivo del cierre de calles por el desfile del Orgullo Gay.

Los Centros Multiservicio de Acres Homes, Sunnyside, Kashmere y Moody estarán abiertos el domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y el Multiservice Community Center de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

También el YMCA mantendrá abiertos sus espacios el fin de semana.

Esta es la lista de los espacios temporales brindarán un respiro a los residentes que buscan escapar del sofocante calor.

Acres Homes Neighborhood Library, 8501 W. Montgomery, 77088, 12 - 8 p.m.

Acres Homes Multi-Service Center 6719, W. Montgomery, 77091 8 a.m. - 5 p.m.

Alief Neighborhood Center, 11903 Bellaire Blvd., 77072 8 a.m. - 6 p.m.

Blue Ridge Neighborhood Library, 7007 W. Fuqua, 77489 12 noon - 8 p.m.

Bracewell Neighborhood Library, 9002 Kingspoint, 77089 12 noon - 8 p.m.

Carnegie Neighborhood Library, 1050 Quitman, 77009 12 noon - 8 p.m.

Central Library, 500 McKinney, 77002 9 a.m. - 6 p.m.

Family History Research Center, 5300 Caroline, 77004 10 a.m. - 5 p.m.

Collier Regional Library, 6200 Pinemont, 77092 10 a.m. - 6 p.m.

Denver Harbor Multi-Service Center, 6402 Market St., 77007 8 a.m. - 5 p.m.

TECHLink Dixon, 8002 Hirsch, 77016 10 a.m. - 6 p.m.

Fifth Ward Multi-Service Center, 4014 Market St., 77007 8 a.m. - 5 p.m.

Flores Neighborhood Library, 110 N. Milby, 77003 10 a.m. - 6 p.m.

African American History Research Center, 1300 Victor St., 77019 10 a.m. - 5 p.m.

Hiram Clarke Multi-Service Center, 3810 W. Fuqua St.,77045 8 a.m. - 5 p.m.

Heights Neighborhood Library, 1302 Heights Blvd., 77008 10 a.m. - 6 p.m.

Hillendahl Neighborhood Library, 2436 Gessner, 77080 12 noon - 8 p.m.

Houston History Research Center, 550 McKinney, 77002 10 a.m. - 5 p.m.

Johnson Neighborhood Library, 3517 Reed Rd., 77051 12 noon - 8 p.m.

Jungman Neighborhood Library, 5830 Westheimer Rd., 77051 12 noon - 8 p.m.

Kashmere Multi-Service Center, 4802 Lockwood Dr, 77026 8 a.m. - 8 p.m.

Kendall Neighborhood Library, 609 N. Eldridge Pkwy., 77079 10 a.m. - 6 p.m.

Looscan Neighborhood Library, 2510 Willowick, 77027 12 noon - 8 p.m.

Magnolia Multi-Service Center, 7037 Capitol St, 77011 8 a.m. - 5 p.m.

Mancuso Neighborhood Library, 6767 Bellfort, 77087 10 a.m. - 6 p.m.

Melcher Neighborhood Library, 7200 Keller, 77012 10 a.m. - 6 p.m.

Metropolitan Multi-Service Center, 1475 W Gray St, 77019 8 a.m. - 5 p.m.

Montrose Neighborhood Library, 4100 Montrose Blvd., 77006 10 a.m. - 6 p.m.

Moody Neighborhood Library, 9525 Irvington Blvd., 77076 10 a.m. - 6 p.m.

Northeast Multi-Service Center, 9720 Spaulding St., 77016 8 a.m. - 8 p.m.

Oak Forest Neighborhood Library, 1349 W. 43rd Street, 77018 12 noon - 8 p.m.

Park Place Regional Library, 8145 Park Place Blvd., 77017 10 a.m. - 6 p.m.

Ring Neighborhood Library, 8835 Long Point Dr., 77055 10 a.m. - 6 p.m.

Robinson-Westchase Neighborhood Library, 3223 Wilcrest Dr., 77042 10 a.m. - 6 p.m.

Scenic Woods Regional Library, 10677 Homestead Rd., 77016 10 a.m. - 6 p.m.

Smith Neighborhood Library, 3624 Scott St., 77004 12 noon - 8 p.m.

Southwest Multi-Service Center, 6400 High Star Dr., 77074 8 a.m. - 5 p.m.

Stanaker Neighborhood Library, 611 S/Sgt. Macario Garcia Dr., 77011 12 noon - 8 p.m.

Sunnyside Health and Multi-Service Center, 4410 Reed Rd., 77051 8 a.m. - 5 p.m.

McGovern-Stella Link Regional Library, 7405 Stella Link Rd., 77025 10 a.m. - 6 p.m.

Third Ward Multi-Service Center, 3611 Ennis St., 77004 8 a.m. - 5 p.m.

Tuttle Neighborhood Library, 702 Kress, 77020 12 noon - 8 p.m.

Vinson Neighborhood Library, 3810 W. Fuqua, 77045 10 a.m. - 6 p.m.

Walker Neighborhood Library, 5505 Belrose, 77035 12 noon - 8 p.m.

Walter Neighborhood Library, 7660 Clarewood, 77036 12 noon - 8 p.m.

West End Multi Service Center, 170 Heights Blvd., 77007 8 a.m. - 5 p.m.

Young Neighborhood Library, 5107 Griggs, 77021 10 a.m. - 6 p.m.

Si necesitas más información sobre los centros de enfriamiento cerca de tu casa o si necesitas transporte a alguno de ellos, puedes llamar al 3-1-1.

Las autoridades instan a los residentes a tomar precauciones para evitar la insolación y otras afecciones relacionadas con el calor intenso.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, y limitar la actividad física al aire libre durante las horas más calurosas del día.

Además, se insta a los vecinos a estar atentos a los signos de agotamiento por calor en personas vulnerables, como ancianos y niños pequeños.

