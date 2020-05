Los cinco centros comerciales que reabren sus puertas este martes

HOUSTON – Este martes cinco centros comerciales del área de Houston reabrirán sus puertas para los compradores.

Los centros comerciales Baybrook, Deerbrook, First Colony, Willowbrook y The Woodlands volverán a recibir visitantes a partir de las 11 a.m.

Los centros comerciales dijeron que tienen nuevas medidas de seguridad y advirtieron a la comunidad que quieren mantener el distanciamiento social si se dirigen a comprar.

Cabe destacar que no todas las tiendas en el centro comercial están reabriendo. Muchas tiendas todavía están cerradas porque sus oficinas centrales a nivel nacional han decidido que aún no es tiempo para reabrir.

Las zonas de comida permanecerán cerradas y los restaurantes que reabran operaciones solo tendrán comida para llevar.

Estos cinco comerciales se suman a otros como The Galleria, Katy Mills y el Premium Outlet de la 290 que reabrieron actividades el pasado viernes.

Todo sobre el coronavirus: Suscríbete a nuestro boletín especial y recibe todas las noticias del COVID-19 en nuestra área. Pulsa aquí para apuntarte.