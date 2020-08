Los condados y ciudades con órdenes de evacuación

HOUSTON – Estas son las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades condales en el área metropolitana de Houston.

Condado Chambers: Orden de evacuación voluntaria, específicamente, para aquellos residentes que viven en zonas bajas propensas a inundaciones. Así mismo, para quienes se han inundado recientemente o en episodios de tormentas recientes.

Condado Jefferson: Orden de evacuación obligatoria desde este martes a las 6:30 a.m. Las autoridades dispusieron de buses para evacuar en varios puntos de la ciudad de Beaumont. Acá puedes encontrar el listado de los lugares donde estarán ubicados los puntos de salida.

Condado Orange: Se ordenó la evacuación obligatoria desde este martes a las 6 a.m. Aquellos residentes de este condado que no puedan evacuar por sí mismos, encontrarán transporte destinado para tal fin a partir de las 9 a.m. Los puntos de salida son Lamar State College, 410 Front Street, Vidor Elementary y 400 Old Highway Road.

Ciudad de Port Arthur: Se emitió una orden obligatoria de evacuación desde este martes a las 6 a.m.

Ciudad de Seabrook: El alcalde Thom Kolupski emitió uina orden de evacuación voluntaria para residentes y negocios ubicados en las zonas bajas de la ciudad, específicamente desde Todvile hasta Red Bluff al sur de las 146 y Baywood Drive.