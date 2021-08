Los protocolos de seguridad de los distritos escolares en el área de Houston

HOUSTON - Los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente en el área metropolitana de Houston, lo que hace que algunos distritos escolares y universidades evalúen sus protocolos de seguridad justo cuando se va a iniciar el nuevo año de clases.

Algunos han dicho que no modificarán nada con respecto a las medidas que han venido implementando desde hace un tiempo.

Estas son las medidas de varios de los distritos escolares.

Alief ISD

Según el distrito, no se requerirán máscaras, pero se insta a su uso. Alief ISD también mantendrá los protocolos adicionales de limpieza y seguridad, como el distanciamiento social. Los estudiantes de la escuela primaria almorzarán en sus salones de clases. Los estudiantes que deben hacer fila para el almuerzo practicarán el distanciamiento social. También se les pide a todos los padres que inscriban a sus estudiantes en línea en lugar de hacerlo en persona. Acá pueden leer las pautas detalladas aquí.

Clear Creek ISD

El Distrito Escolar Independiente de Clear Creek anunció que el uso de cubrebocas será opcional. Acá encuentras la información. Haz clic para más información.

Conroe ISD

El Distrito Escolar Independiente de Conroe no tendrá ningún protocolo COVID-19. Se alentará a los estudiantes y al personal a mantener una buena higiene y quedarse en casa si se sienten enfermos. Acá encuentras más detalles.

Fort Bend ISD

No se requerirá que los estudiantes, el personal o los visitantes usen cubrebocas en los campus. El distrito seguirá fomentando las buenas prácticas de higiene. Habrá distanciamiento social, pero se reducirá a 3 pies de distancia entre estudiantes o adultos. Los protocolos de limpieza se mantendrán en su lugar. Acá está el plan de regreso a clases.

Friendswood ISD

No se requerirá que los estudiantes, maestros y personal usen cubrebocas. No se implementarán protocolos de distanciamiento social, pero los campus se limpiarán durante el día. Acá más detalles.

Galveston ISD

No se requieren cubrebocas para los maestros, estudiantes o miembros del personal. Se recomienda que se utilicen fuentes de agua para llenar botellas reutilizables. Se implementarán prácticas de distanciamiento social. Haz clic aquí para leer más.

Houston ISD

Según HISD, no habrá pruebas de temperatura, pero se anima a los estudiantes, maestros y personal a que las realicen en casa. Las mascarillas son opcionales tanto para los estudiantes como para el personal dentro, fuera y en el transporte escolar. HISD dijo que no se implementarán protocolos de distanciamiento social y que se eliminaron los límites de capacidad. Acá más información.

Humble ISD

Humble ISD tednnrá cubrebocas como opción dentro de las instalaciones del distrito y en eventos patrocinados por la escuela. Puedes leer más aquí.

Katy ISD

Las máscaras serán opcionales para que todo el personal y los estudiantes las usen a su discreción y preferencia personal. Katy ISD dijo que continuará proporcionando equipo de protección personal, incluido desinfectante de manos. Los equipos de conserjes del distrito mantendrán un horario de limpieza regular para desinfectar las áreas de alto tráfico durante el día. Se insta a los estudiantes, maestros y personal a quedarse en casa si están enfermos. Acá encuentras más información.

Klein ISD

Klein ISD seguirá los requisitos de operaciones y salud escolar de la Agencia de Educación de Texas para el próximo año escolar 2021-2022. Haz clic aquí para más información.

Pasadena ISD

Se recomiendan mascarillas faciales, pero no son obligatorias, según el distrito. Se les pide a los estudiantes, maestros y personal que mantengan una distancia social de 3 pies cuando sea posible. Más información aquí.

Pearland ISD

Las cubiertas faciales son opcionales para todo el personal y los estudiantes. Quienes tengan fiebre o se sientan enfermos deben quedarse en casa. Haz clic aquí para más información.

Spring Branch ISD

Los estudiantes, maestros y personal pueden optar por usar máscaras faciales, pero no son obligatorias. Aquellos que decidan usar uno no deben que sus máscaras no puedan tener imágenes, palabras o eslóganes políticos con la excepción de un logotipo de la escuela o distrito de SBISD o el logotipo de la universidad. Se alentará a todas las personas en los campus a mantener al menos 3 pies de distancia social siempre que sea posible. Lea la lista completa de protocolos aquí.

Spring ISD

Spring ISD continuará con un programa regular de limpieza y desinfección de edificios y autobuses, pero la mayoría de los protocolos COVID-19 son cosa del pasado. El distrito tampoco requerirá máscaras, controles de temperatura ni distanciamiento social. Vea el plan completo en el sitio web de Spring ISD.