Los sitios dónde reclamar mascarillas gratis en el Condado Harris

HOUSTON – Con la entrada en vigencia de la orden de usar mascarillas en el Condado Harris por los próximos 30 días son varios los lugares donde este lunes y martes se van a estar entregando estos accesorios de manera gratuita.

Estos son los lugares de entrega:

Lunes, abril 27

Oficina del Distrito Policial 1 del Condado Harris

Cliffdale Baptist Church, 854 Enterprise Street Houston de 12 a 2 p.m.

Oficinas de la concejal del Distrito A, Amy Peck

Carverdale Community Center, 9920 Porto Rico Road

Freed Park Community Center, 6186 Shadyvilla Lane

White Oak Conference Center, 7603 Antoine Drive

El horario de entrega será entre las 9 a 10 a.m. y únicamente se entregará a quienes vayan en automóvil.

Oficina de la concejal de Houston del Distrito D, Carolyn Evans-Shabazz

El horario de entrega es a las 11 a.m. en el Mount Hebron Missionary Baptist Church, 7817 Calhoun Rd.

Oficina del Concejal de Houston del Distrito I, Robert Gallegos

La entrega se hará a partir de las 8 a.m y hasta la 1 p.m. en el The Tejano Center, 2950 Broadway y entre las 9 a.m. y las 3:30 p.m. en el Community Family Center, 7524 Avenue E.