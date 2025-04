Madre e hija fallecen en aparente caso de homicidio-suicidio en el norte de Houston

HOUSTON - Autoridades del condado están investigando un aparente caso de homicidio-suicidio ocurrido la mañana del sábado en Cypress, que resultó en la muerte de una madre y su hija.

Según informó el Sheriff Ed González a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el incidente tuvo lugar en una residencia ubicada en Timber Crossing Lane, cerca de Barker Cypress.

Deputies learned the women were mother (76 yoa) and daughter (50 yoa) who both lived at the residence. https://t.co/GdVtJATSTi