“Viva de milagro”: madre hispana cuenta cómo su perro la ayudó a ser diagnosticada con cáncer de colon

A punto de finalizar el mes de la concientización del cáncer colorrectal, una superviviente de esta terrible enfermedad quiere recordarle a la comunidad de la importancia de someterse a las pruebas de detección a tiempo.

La historia de Brenda Solís es realmente un milagro de la vida, así lo describe después de recibir un diagnóstico de cáncer colorrectal detectado precozmente. Su tumor maligno fue extirpado quirúrgicamente 20 días después de su detección.

“El cáncer de colon en general, si lo trata y lo diagnostica temprano, es prevenible y, por supuesto, tratable y curable en la mayoría de los casos.,” dijo Dr. Ted Voloyiannis, cirujano colorrectal y presidente de cirugía en HCA Clear Lake.

Aunque los médicos le salvaron la vida, la madre afirma que el apoyo incondicional de su familia y de su mascota Lucy fue una parte importante de este difícil proceso. Solís nos contó que su perita era más cercana con su esposo y su hija y cuando comenzó a tener los síntomas, ella no la dejaba.

“Siempre quería estar conmigo, como que ella me quería decir algo, me veía con una mirada, tan noble y desesperante,” dijo Solís.

A Solís le diagnosticaron un cáncer de colon en etapa 3 a los 41 años. Algunos de sus síntomas, como dolor lumbar, incontinencia y dolor de estómago, le hicieron acudir al médico.

“Yo soy de que va al doctor cada tres meses, el doctor me chequea sangre me checa todo y nunca me detectaron nada en la sangre” dijo Solís.

El cirujano Voloyiannis dice que estos síntomas comunes pueden ser un signo de cáncer de colon.

“Por lo general, tendrá síntomas muy vagos, por ejemplo, hemorroides, pueden comenzar sangrado rectal sin dolor, calambres abdominales, estreñimiento o diarrea no relacionada con la dieta,” dijo Voloyiannis.

El doctor dice que los factores que afectan tienen que ver con el estado de vida de uno, en su opinión tiene que ver mucho con la dieta de uno.

“Necesitamos mejores opciones de alimentos, y básicamente necesitamos ingerir menos toxinas y vivir un estilo de vida más saludable,” dijo Voloyiannis.

Solis le detectaron el cáncer en noviembre del 2022 y en diciembre fue intervenida quirúrgicamente, ahora ella continúa un tratamiento de píldoras de quimioterapia por 6 meses.

“Soy optimista por ella, le irá bien, vemos más pacientes que presentan cáncer colorrectal a una edad más temprana.” dijo Voloyiannis.

El cáncer de colon sí estaba presente en los historiales familiares de Solís.

Pero según el doctor Voloyiannis, esa no es la única razón por la que deberías ir a hacerte un chequeo para detectar el cáncer de colon. Como cada vez se diagnostica a más gente joven, Voloyiannis afirma que la gente debería hacerse la prueba a partir de los 45 años.