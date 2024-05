Mamografías gratis o a bajo costo en el área de Houston

HOUSTON - Una nueva recomendación médica, sugiere que las mujeres comiencen las pruebas de detección del cáncer de mama a los 40 años y las repitan cada dos años.

En contraste con las recomendaciones anteriores que comenzaban a los 50 años, esto se debe a un aumento en las tasas de cáncer de mama.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sin embargo, la situación económica o la falta de un seguro médico es lo que impide muchas veces que las mujeres se realicen este examen preventivo.

Por ello organizaciones sin fines de lucro como The Rose motivan a las mujeres para que se realicen este chequeo.

De acuerdo con los médicos, se ha observado un preocupante aumento en los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, incluso en algunas pacientes que ni siquiera llegan a los 30 años.

“Últimamente tuvimos una persona que fue diagnosticada a los 37 años cuando estaba embarazada de 23 semanas con su bebé”, indicó Elda Gavidia, gerente de The Rose.

El año pasado vimos más de 7000 mujeres sin seguro y más de 5000 de esas personas eran mujeres hispanas, agregó.

Solo en esta organización de Houston el año pasado diagnosticaron a 395 mujeres con cáncer de seno de las cuales casi la mitad fueron mujeres hispanas.

Cuanto más temprano se descubra el cáncer, mejores son las posibilidades de curarlo, agregó Gavidia.

Para hacer una cita en The Rose debe llamar al 281-484-4708 para verificar susituación económica, no importa si no tiene seguro médico o estatus migratorio.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.