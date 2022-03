HOUSTON - Un aviso de tornado para la zona norte del Condado Harris se emitió este miércoles en la mañana ante el paso de un frente frío sobre el área metropolitana.

El aviso, que se emitió, hacia las 9 a.m. fue emitido para zonas como Pinehurst, The Woodlands y Oklahoma y duró hasta las 9:30 a.m.

Las lluvias han afectado diversas zonas del área metropolitana, siendo las zonas noroeste las más afectadas.

