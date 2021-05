Mancha de aceite le cuesta la vida a un motociclista al noroeste del Condado Harris

HOUSTON – Una mancha de aceite en la carretera le costó la vida a un motociclista cuando viajaba este martes en la madrugada por el noroeste del Condado Harris.

Según los investigadores de la Oficina del Alguacil, un hombre que conducía un automóvil Mustang se subió sobre el separador dela avenida Greenhouse a la altura de la cuadra 2400 y esto provocó que se rompiera algo del vehículo y empezara a botar aceite sobre la vía.

Pocos minutos después, hacia las 2 a.m. el motociclista pasó por allí y la mancha de aceite le hizo perder el control.

El hombre perdió el control de la motocicleta y terminó en una zanja dándose un fuerte golpe que le costó la vida.

Las autoridades lograron arrestar al conductor del Mustang bajo sospechas de que conducía en estado de ebriedad.

