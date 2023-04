Más de $2.5 millones se han prestado para víctimas del tornado que azotó Pasadena en enero

HOUSTON – Ya son más de $2.5 millones los que la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas in inglés) ha aprobado para los residentes del área de Pasadena afectados por el violento tornado que azotó la zona el pasado 24 de enero.

De acuerdo con el SBA, de esa cantidad, $2.2 millones han isdo parobados para la refacción de casas afectadas por el violento tornado categoría EF-3, uno de los más severos que ha visto el área metropolitana de Houston en la última década.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

En total han sido 60 los dueños de viviendas quienes se han beneficiado con estos préstamos que se otorgan a muy bajo interés por un período de 30 años.

A su vez, La Administración de Pequeños Negocios ha otorgado $314,800 en préstamos a cuatro dueños de negocios del área afectados por el tornado.

El Small Business Administration tiene dos centros disponibles para la comunidad en el Condado Harris interesada en solicitar estos créditos a bajo interés.

El primero es el Centro de Promoción y Asistencia para Préstamos de Desastres, ubicado en el Pasadena Convention Center and Municipal Fairgrounds (7902 Fairmont Parkway). Este funciona de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados y domingos de 11 a.m. a 5 p.m.

A un mes de la destrucción por el tornado en Pasadena.

El segundo es el Centro de Recuperación de Negocios ubicado en el John Phelps Courthouse Annex, en el 101 South Richey Street, suite F y que opera de lunes a viernes entre 8 a.m. a 6:30 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

Los interesados pueden acudir al lugar sin cita previa.

Cabe destacar que no solo propietarios de negocios, sino también individuos cuyas propiedades se vieron afectadas por los tornados pueden solictar estos préstamos a bajas tasas de interés y por un período de 30 años.

La fecha límite para solicitar un préstamo por daños físicos es el 16 de mayo de 2023, la de préstamos para pérdidas económicas es el 18 de diciembre de 2023.

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR UN PRÉSTAMO DE SBA?

Empresas de cualquier tamaño localizadas en áreas declaradas como desastre, organizaciones sin fines de lucro privadas, propietarios de vivienda e inquilinos afectados por desastres declarados, incluyendo los disturbios civiles y los desastres naturales como los huracanes, inundaciones e incendios forestales.

¿EN QUÉ SE PUEDE USAR EL PRÉSTAMO POR DESASTRE DEL SBA

Pérdidas no cubiertas por un seguro y/o fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para uso personal y de negocios

Gastos operativos de su negocio que podrían haberse cubierto si el desastre no hubiese sucedido

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PRÉSTAMOS QUE SE PUEDEN PEDIR AL SBA?

Préstamos por daños físicos: están destinados a cubrir la reparación y remplazo de bienes físicos dañados en un desastre declarado.

Asistencia para reducir daños: fondos para cubrir o mitigar gastos operativos de las pequeñas empresas tras un desastre declarado.

Préstamos EIDL: otorgan ayuda económica a pequeños negocios y ONG´s que hayan sufrido daños a sus viviendas o propiedad personal.

Si quieres solicitar un préstamo con el SBA puedes hacer clic aquí.

Aquí puedes ver los condados cobijados por la declaratoria de emergencia tras el paso de los tornados del pasado 24 de enero.