Menor herido en tiroteo en el sur de Houston

HOUSTON - En un lamentable incidente ocurrido en el sur de Houston, un niño de 10 años resultó herido de bala en la pierna, según informaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Houston reveló que el tiroteo tuvo lugar en la cuadra 7100 de la calle Scott.

Southeast officers are at a shooting scene 7100 Scott. 10 year old male transported in stable condition. 202 pic.twitter.com/Lv5zs17xjP