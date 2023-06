Meta lanza más herramientas de supervisión parental para Instagram

La empresa matriz de Instagram y Facebook, Meta, está agregando algunas nuevas herramientas de supervisión parental y funciones de privacidad a sus plataformas, ya que las empresas de redes sociales enfrentan un escrutinio cada vez mayor sobre sus efectos en la salud mental de los adolescentes.

Pero muchas de las características requieren que los menores, y sus padres, opten por participar, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las medidas. Instagram, por ejemplo, ahora enviará un aviso a los adolescentes después de que hayan bloqueado a alguien, alentándolos a dejar que sus padres "supervisen" su cuenta. La idea es captar la atención de los niños cuando podrían estar más abiertos a la orientación de los padres.

Si un adolescente opta por participar, el sistema permitirá a los padres establecer límites de tiempo, ver a quién sigue su hijo o por quién es seguido, y les permite realizar un seguimiento de cuánto tiempo pasa el menor en Instagram. No permite que los padres vean el contenido del mensaje.

Instagram lanzó herramientas de supervisión parental el año pasado para ayudar a las familias a navegar por la plataforma y encontrar recursos y orientación. Un punto conflictivo en el proceso es que los niños deben registrarse si quieren que los padres supervisen sus cuentas. No está claro cuántos usuarios adolescentes se han suscrito y Meta no ha revelado ningún número.

Tal supervisión permite a los padres ver cuántos amigos tiene su hijo en común con las cuentas que el niño sigue o por las que es seguido. Entonces, si el niño es seguido por alguien que ninguno de sus amigos sigue, podría ser una señal de alerta de que el adolescente no conoce a la persona en la vida real.

Esto, dice Meta, "ayudará a los padres a comprender qué tan bien su hijo adolescente conoce estas cuentas y ayudará a generar conversaciones fuera de línea sobre esas conexiones".

Meta también está agregando herramientas de supervisión parental ya disponibles en Instagram y en productos de realidad virtual para Messenger. La función de suscripción les permite a los padres ver cuánto tiempo pasa su hijo en el servicio de mensajería e información como sus listas de contactos y configuraciones de privacidad, pero no con quién están chateando, por ejemplo.

Tales características pueden ser útiles para las familias en las que los padres ya están involucrados en la vida y las actividades en línea de sus hijos. Los expertos dicen que esa no es la realidad para muchas personas.

El mes pasado, el cirujano general de EEUU., Vivek Murthy, advirtió que no hay pruebas suficientes que demuestren que las redes sociales son seguras para niños y adolescentes y pidió a las empresas de tecnología que tomen “medidas inmediatas para proteger a los niños ahora”.

Murthy dijo a The Associated Press que si bien reconoce que las empresas de redes sociales han tomado algunas medidas para hacer que sus plataformas sean más seguras, esas acciones no son suficientes. Por ejemplo, mientras que los niños menores de 13 años están técnicamente prohibidos en las redes sociales, muchos niños más pequeños acceden a Instagram, TikTok y otras aplicaciones mintiendo sobre su edad, con o sin el permiso de sus padres.

Murthy también dijo que es injusto esperar que los padres controlen lo que hacen sus hijos con una tecnología que evoluciona rápidamente y que "cambia fundamentalmente la forma en que sus hijos piensan sobre sí mismos, cómo construyen amistades, cómo experimentan el mundo, y la tecnología, por cierto, que las generaciones anteriores nunca tuve que manejarlo”.

“Estamos poniendo todo eso sobre los hombros de los padres, lo cual simplemente no es justo”, dijo Murthy.

También a partir del martes, Meta alentará, pero no obligará, a los niños a tomarse un descanso de Facebook, tal como ya lo hace en Instagram. Después de 20 minutos, los usuarios adolescentes recibirán un aviso para retirarse de la aplicación. Si quieren seguir desplazándose, simplemente pueden cerrar la notificación. TikTok también introdujo recientemente un límite de tiempo de 60 minutos para usuarios menores de 18 años, pero pueden omitirlo ingresando un código de acceso, establecido por los propios adolescentes o, si el niño es menor de 13 años, por sus padres.

“En lo que nos enfocamos es en una especie de conjunto de herramientas para apoyar a padres y adolescentes sobre cómo pueden participar mejor en experiencias seguras y apropiadas en línea”, dijo Diana Williams, quien supervisa los cambios de productos para jóvenes y familias en Meta. “También estamos tratando de crear herramientas que los adolescentes puedan usar para aprender a administrar y reconocer cómo pasan su tiempo. Así que cosas como 'tomar un descanso' y 'modo tranquilo' por las noches”.