METRO inaugura acceso universal en 2500 paradas de autobús

HOUSTON - Las mejoras en estas paradas incluyen aceras, rampas para sillas de ruedas y los cimientos para las plataformas de los autobuses. Las mejoras benefician a todos al proporcionar seguridad y comodidad, especialmente a personas con limitada capacidad de movimiento.

"En 2017, METRO adoptó un nuevo enfoque de la filosofía de accesibilidad universal en todos nuestros diseños", dijo el presidente de METRO, Sanjay Ramabhadran. "Nuestro objetivo no es solo hacer que las paradas de autobús cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, sino ir mucho más allá de eso. Hoy marca un hito significativo en el viaje".

"Esta es una ocasión trascendental", dijo Lex Frieden, miembro de la Junta Directiva de METRO. "Para mí, cuando miro una parada de autobús accesible, no veo la rampa de la acera. No veo la parada. No veo la almohadilla. Veo oportunidad. Veo la oportunidad de ir a algún lugar, de ir a recibir una educación, de ir a trabajar, de ir a la iglesia, de ir a buscar amigos para participar en la recreación".

"Estamos muy orgullosos de este logro, pero hay más por venir", dijo el CEO de METRO, Tom Lambert. "COVID-19 nos ha demostrado que el acceso a un transporte público confiable y asequible es más importante que nunca".

METRO ha asumido compromisos financieros sustanciales para continuar la actualización de sus paradas de autobús y refugios.