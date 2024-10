Buscan cientos de inquilinos de cuatro complejos de apartamentos quienes podrían recibir hasta $22,500

HOUSTON – La Oficina General de Tierras de Texas está llevando a cabo un esfuerzo urgente para localizar a inquilinos que vivieron en cuatro complejo de apartamentos adquiridos por la ciudad como parte de un proyecto para mitigar inundaciones. Muchos de estos residentes, en su mayoría de habla hispana, se encuentran en una situación vulnerable, sin haber recibido la asistencia financiera a la que tienen derecho.

Los apartamentos en mención son: Biscayne At City View, Monticello Square Apartments, Spring Village Apartments y Appian Way Apartments, estos cuatro complejos fueron adquiridos por la ciudad de Houston en el 2021, y aunque se suponía que debía ofrecer ayuda a los inquilinos para sus gastos de mudanza y compensaciones por alquiler, muchos no recibieron este apoyo.

Ubicación de los cuatro complejos de apartamentos afectados

Una de las residentes afectadas, Linda Mejía Zúñiga, compartió su experiencia tras ser desplazada de su hogar. Linda, quien ha vivido en Texas toda su vida, tomó la difícil decisión de comprar una casa después de que la ciudad adquirió su apartamento. Sin embargo, poco después de mudarse, perdió su trabajo y se encontró en una situación financiera complicada. “No sabía cómo iba a pagar mi hipoteca”, afirmó Linda. Gracias a este programa, recibió $17,932.30 que le permitieron cubrir su pago inicial y gastos de mudanza. “Estoy muy agradecida y espero que mi historia inspire a otros a buscar la ayuda que necesitan”, expresó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

La Oficina General de Tierras de Texas hace un llamado a todos los antiguos inquilinos de los apartamentos Biscayne At City View, Monticello Square Apartments, Spring Village Apartments y Appian Way Apartments para que se pongan en contacto y verifiquen su elegibilidad para recibir asistencia. Los pagos promedios de reubicación son de aproximadamente $22,500.

Si usted o alguien que conoce vivió en estos apartamentos puede ver si califica para ayuda haciendo clic aquí. También pueden comunicarse con el Programa de Asistencia de URA al 281-925-7155 o al 1-844-893-8937 para recibir más detalles sobre cómo acceder a la ayuda.