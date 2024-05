Miles responde a denuncias de uso indebido de recursos públicos

HOUSTON - “Es un artículo irresponsablemente inexacto y no puedo permitir que este tipo de información errónea quede sin corregir”. De esta forma, el superintendente de Houston ISD, Mike Miles, respondió a una investigación de Spectrum News en la que se señala que millones de dólares de dineros públicos de Texas pudieron haber sido canalizados al sistema de escuelas charter que este creó en el estado de Colorado y que se encuentran en problemas financieros.

De acuerdo con la publicación, el sistema Third Future Schools, que opera en Aurora (Colorado) y en West Texas (Odessa, Midland y Austin) y que fue creado en 2016 por Miles, ha usado fondos destinados por el estado de Texas para las escuelas en Odessa, Midland y Austin.

El reporte asegura que las tres escuelas de Third Future Schools en Texas recibieron $25 millones en recursos públicos. $15 millones fueron gastados en personal del sistema, pero los otros $10 millones se reportaron como costos administrativos sin una especificación.

Spectrum News dice que más de $2 millones de los dineros adjudicados a las escuelas en Texas de Third Future Schools fueron a parar a la operación en una de las escuelas en Colorado.

El mismo reporte indica que las escuelas en ese estado han tenido problemas financieros desde hace años.

Piden una explicación al superintendente de HISD

“Tengo la obligación de dejar muy claro que durante mi mandato, Third Future Schools (TFS) siempre fue un administrador responsable de cada dólar público recibido; todos los acuerdos y obligaciones financieras fueron aprobadas por las juntas directivas locales, las personas y entidades que autorizan y, en nuestras escuelas de Texas, el distrito escolar con el que TFS se asoció”, dijo Miles en su comunicación enviada a Telemundo Houston.

Miles agregó que "Spectrum News, ya sea intencionalmente, o por grave incompetencia, caracterizó erróneamente estos acuerdos financieros comunes entre las escuelas charter y las organizaciones de gestión de charter que las apoyan".

Esta denuncia de Spectrum News, la cual no ha sido confirmada independientemente por Telemundo Houston, provocó inmediatamente la reacción de algunos sectores políticos y académicos en el estado.

La representante estatal demócrata Ana Hernández hizo un llamado a la Agencia de Educación de Texas para que inicie una investigación que permita aclarar lo denunciado por Spectrum News. “Estas supuestas conductas crean una duda sobre su capacidad para liderar HISD, así como sobre su compromiso para proveer la mejor educación para nuestros estudiantes”, dijo la legisladora estatal en su carta a TEA.

Following the report by @SpectrumNews1TX , my office has formally requested TEA launch an investigation into the use of Texas public dollars being diverted to pay for out-of-state schools under Superintendent Mike Miles's leadership.

MENSAJE DE MILES

Este es el texto completo de la misiva de Miles sobre este caso:

"Inicialmente había planeado no responder a un artículo que circulaba y que malinterpreta gravemente, o peor aún, tergiversa intencionalmente las prácticas financieras de Third Future Schools. Si bien no he trabajado en la red Third Future Schools durante más de un año, encuentro que el artículo es irresponsablemente inexacto y no puedo permitir que este tipo de información errónea quede sin corregir.

Tengo la obligación de dejar muy claro que durante mi mandato, Third Future Schools (TFS) siempre fue un administrador responsable de cada dólar público recibido, todos los acuerdos y obligaciones financieras fueron aprobadas por las juntas directivas locales, las personas y entidades que debían autorizar y, en nuestras escuelas de Texas, el distrito escolar con el que TFS se asoció.

Ocho distritos diferentes en tres estados han confiado a Third Future Schools la educación de sus estudiantes más desatendidos y han supervisado la salud y el decoro financiero general de TFS. Third Future Schools tiene un historial constante de auditorías limpias año tras año y no tengo motivos para creer que eso sea diferente ahora. Estas afirmaciones infundadas degradan el arduo trabajo y la dedicación de miles de empleados y estudiantes.

Los presupuestos de todas las Third Future Schools en Texas están adjuntos al acuerdo de gestión con el distrito escolar local y son parte del proceso de aprobación. Se aplican tarifas administrativas a todas las escuelas en todos los estados para que la oficina central supervise y monitoree las escuelas, así como para brindar apoyo a toda la red (como finanzas y recursos humanos) por parte de las personas y departamentos de la oficina central, que está ubicada en Colorado.

Esta es una práctica común para las escuelas charter y otras escuelas asociadas independientes y no solo está permitida, sino prevista por la ley de educación de Texas. Spectrum News, ya sea intencionalmente, o por grave incompetencia, caracterizó erróneamente estos acuerdos financieros comunes entre las escuelas charter y las organizaciones de gestión de charter que las apoyan.

El reportero de Spectrum News también trabajó para socavar el progreso que logramos en Dallas ISD. Parece que está resucitando viejas tácticas que no merecen más tiempo y atención. No tengo intención de comentar más sobre estas afirmaciones espurias. Estoy comprometido a mantenerme enfocado en el tremendo desafío de mejorar el distrito más grande de Texas.

Tenemos la obligación de terminar el año fuerte para nuestros estudiantes y personal y ahí es donde dirigiré mi tiempo y atención. Les agradezco su colaboración y les pido que hagan lo mismo mientras miramos hacia el año escolar 24-25 y más allá. Hemos logrado mucho y todavía queda mucho por hacer".

