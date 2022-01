Policía: conductor mata a balazos a oficial del condado Harris durante parada de tránsito

HOUSTON — Un conductor disparó y mató a un oficial del condado Harris durante una parada de tráfico el domingo por la mañana temprano y luego volvió a su vehículo y se dio a la fuga, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió en la cuadra 9100 de Beechnut Street, de acuerdo con información de la Policía de Houston.

El alguacil del Precinto 5 del condado de Harris, Ted Heap, identificó al oficial asesinado como Charles Galloway, de 47 años, en una conferencia de prensa.

Galloway había estado en la oficina del alguacil durante unos 12 años y medio, dijo Heap. El ayudante asesoró y entrenó a numerosos oficiales más jóvenes, quienes, según Heap, estaban "destrozados" por la muerte.

“Él era el que estaba sentado en el asiento delantero con ellos. Él era el que les estaba enseñando qué hacer y cómo llegar a casa sanos y salvos con sus familias. Y aquí estamos esta noche con los papeles invertidos”, dijo Heap.

La policía de Houston se encargará de la investigación. El jefe de policía Troy Finner dijo que los testigos vieron a un hombre salir de un vehículo blanco Avalon, cuatro puertas, y disparar múltiples tiros al oficial antes de irse.

“Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido”, dijo Finner. Heap agregó que Galloway no tuvo tiempo de responder o defenderse.

El sospechoso no estaba bajo custodia. Al atacante, Finner le dijo: “Lo mejor que puedes hacer es entregarte”.

A Galloway le sobreviven una hija y una hermana, dijo Heap.