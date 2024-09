Investigan muerte de recluso hispano en la cárcel del condado de Galveston

HOUSTON - La muerte de Saul Vargas, un recluso de 39 años en la cárcel del condado de Galveston ha desencadenado una investigación por parte de los Texas Rangers y generado demandas de transparencia por parte de grupos de derechos civiles y familiares de la víctima.

Vargas, quien había sido arrestado hace ocho días por evasión de arresto y robo de vehículos, fue encontrado sin vida en su celda el martes.

Según el alguacil del condado de Galveston, Henry Trochesset, Vargas había mostrado un comportamiento que obligó a las autoridades a utilizar una pistola eléctrica contra él, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre el incidente.

Aproximadamente 30 minutos después del uso de la pistola eléctrica, Vargas fue hallado inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación mediante RCP, fue declarado muerto en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston.

Este incidente marca la tercera muerte de un recluso en esta cárcel en el último año, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre las condiciones y prácticas en la instalación.

La esposa de Vargas, Candelaria Palacios, expresó su dolor y conmoción: "Acabo de vencer el cáncer, y él me estaba ayudando a superarlo. Me lo quitaron a mí y a mis hijos. Lo necesito de vuelta. ¿Por qué tuvo que ser así? Era un buen hombre... No merecía morir. Esto nos ha afectado mucho. A todos mis hijos. A toda mi familia. A toda su familia. No podemos creer que esto haya sucedido. Queremos respuestas".

Los líderes de The New Black Panther Nation han manifestado su apoyo a la familia en su búsqueda de justicia. Candice Matthews, Ministra Nacional de Política de la organización, declaró: "Entendemos que las personas tienen problemas cuando tienen que ir a la cárcel y cosas así. Lo entendemos. Pero el punto es que se supone que deben tratar a estas personas como seres humanos, ¿de acuerdo? Y eso no es lo que está sucediendo aquí".

Matthews añadió: "No debería haber un problema donde vas a la cárcel y puedes registrarte, pero no puedes salir. Exigimos transparencia. Exigimos responsabilidad".

Grupos de derechos civiles y la familia de la víctima están demandando que se haga público el video del incidente. La investigación en curso por parte de los Rangers de Texas buscará esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Vargas y determinar si se siguieron los protocolos adecuados.

Este caso ha reavivado el debate sobre las condiciones en las cárceles del condado y la necesidad de una mayor supervisión y reformas en el sistema penitenciario local.

