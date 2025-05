Niña de 2 años muere atropellada en complejo de apartamentos en Houston

HOUSTON - La Policía de Houston investiga la trágica muerte de una niña de apenas 2 años, atropellada por un vehículo que se dio a la fuga la tarde del miércoles en el suroeste de la ciudad.

El incidente ocurrió el miércoles 21 de mayo alrededor de las 5:45 p.m. en el estacionamiento de un complejo de apartamentos ubicado en el 3401 de Ocee Street, según informó el Departamento de Policía de Houston. Oficiales acudieron al lugar tras recibir una llamada relacionada con un posible robo, pero al llegar fueron alertados sobre el atropello de una menor.

De acuerdo con los investigadores, un familiar adulto estaba con la pequeña en el área de estacionamiento cuando se dio cuenta de que había olvidado algo en su vivienda. Al regresar, momentos después encontró a la niña tirada en el suelo, tras haber sido golpeada por un vehículo.

La menor fue llevada de inmediato por sus familiares a un hospital cercano, donde fue declarada muerta. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la niña.

Midwest and VCD are investigating a fatal crash at 3400 Ocee. 2 year old female deceased at the hospital. 202 pic.twitter.com/q4I9QH79ws