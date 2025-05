Niña de dos años muere tras choque al oeste de Houston

HOUSTON - Una niña de dos años murió luego de que se registrara un choque al oeste de Houston, informó que el incidente ocurrió en la cuadra 3400 de la calle Ocee.

La niña de 2 años fue llevada al hospital donde perdió la vida.

Midwest and VCD are investigating a fatal crash at 3400 Ocee. 2 year old female deceased at the hospital. 202 pic.twitter.com/q4I9QH79ws