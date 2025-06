Niño de 11 años resulta herido en balacera al noreste de Houston

HOUSTON - Un niño de 11 años fue llevado a un hospital después de un tiroteo en el lado noreste de la ciudad el jueves, informó la policía de Houston.

Ocurrió en la cuadra 8600 de Lomax Street, cerca de la intersección de Berry Road, al noreste de Houston.

El sospechoso huyó de la escena en un carro azul de cuatro puertas.

Northeast officers are at a shooting scene 8600 Lomax. 11 year old male transported by HFD. Reports are a blue four door car fled the scene. 202 pic.twitter.com/Jz1Y1vtnD7