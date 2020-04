No se asusten al ver cómo crecen los casos de contagio: alcalde Turner

HOUSTON – El alcalde Sylvester Turner advirtió este miércoles que los casos de contagio en la ciudad se van a disparar en los próximos días a medida que empiecen a llegar los resultados de los exámenes de coronavirus hechos en las últimas semanas en Houston.

“No hay que sorprenderse con ello”, dijo Turner al advertir que ese aumento será exponencial.

La ciudad tiene ya dos centros de exámenes donde se realizan 500 pruebas diarias.

“Hay que tener calma, vamos a ver a más casos, no hay que asustarse, pues los números llegan no solo de los dos centros, sino de los diferentes operadores privados, que son enviados al CDC y cuando regresan se ven esos saltos en los números”, dijo Turner.

Turner recordó la importancia de respetar la orden de quedarse en casa impuesta en la ciudad hasta el 30 de abril y dijo que aún se siguen viendo grupos reuniéndose en parques a jugar basquetbol y hacer otras actividades en grupo.

El mandatario hizo un llamado para que los dueños de propiedades no echen a sus arrendatarios si no les pagan a tiempo. “Este no es el momento para hacer eso”, dijo Turner quien recordó que hay órdenes a nivel federal y local que lo impiden.