Nuevas reglas de reapertura de California requieren una medida de “equidad”

California comenzará a exigir que los condados reduzcan las tasas de infección por coronavirus en las comunidades desfavorecidas que se han visto más afectadas por la pandemia, una medida que podría retrasar la reapertura metódica del estado más poblado de la nación.

Las nuevas y complejas reglas establecen una "métrica de equidad" que obligará a los condados más grandes a controlar la propagación del COVID-19 en áreas donde los grupos negros, latinos e isleños del Pacífico han sufrido una parte desproporcionada de los casos debido a una variedad de factores socioeconómicos. .

"No podemos permitir que las tasas de transmisión tengan un impacto tan desproporcionado en esas comunidades sin un esfuerzo significativo para reducir realmente esa disparidad y reducir la carga sobre esas comunidades", dijo el jueves el Dr. Mark Ghaly, secretario de salud del estado.

La medida podría frenar aún más el enfoque conservador del estado para volver a la normalidad después de que una reapertura más rápida de un segmento más grande de la economía en la primavera, que incluye permitir bares y restaurantes en el interior, fuera acompañada por un aumento de infecciones en Comienzo del verano.

El último plan de reapertura que entró en vigor en agosto es un proceso de cuatro pasos basado en el porcentaje de pruebas positivas y nuevos casos per cápita en cada uno de los 58 condados. Permite a los condados reabrir negocios gradualmente a medida que cumplen con los estándares estatales más rígidos para ambos números durante dos semanas consecutivas. Los condados pueden verse obligados a cerrar negocios si aumentan sus tarifas.

La medida de equidad requerirá que las tasas de pruebas positivas en sus vecindarios más desfavorecidos, donde las tasas son a menudo mucho más altas, no se retrasen significativamente con respecto al condado en general.

El Dr. Sergio Aguilar-Gaxiola, director del Centro para la Reducción de las Disparidades en la Salud de la Universidad de California, Davis, dijo que era un enfoque innovador para controlar la epidemia que no se ha aplicado en ninguna otra parte de Estados Unidos.

El brote es peor en las comunidades latinas, afroamericanas y de las islas del Pacífico porque muchos trabajan en industrias de mayor riesgo, como la agricultura, los restaurantes y las instalaciones de enfermería, y a menudo viven en condiciones de hacinamiento que dificultan el aislamiento de las personas cuando se enferman. A menudo, no tienen atención médica o recursos si no pueden trabajar.

Los latinos constituyen aproximadamente el 40% de la población del estado de poco menos de 40 millones, pero aproximadamente el 60% de los más de 800,000 casos de COVID-19 de California y casi la mitad de las casi 16,000 muertes.

Las infecciones que pueden aislarse en las comunidades desfavorecidas pueden extenderse rápidamente más allá de esos límites a medida que más empresas reabren, más personas regresen al trabajo y más personas viajen de forma extensa.

“Es una especie de juego de Whack-a-Mole”, dijo Aguilar-Gaxiola. "Tiene un brote en un lugar específico y, como COVID-19 no conoce fronteras, se puede propagar fácilmente de un lugar a otro".

No estaba claro cómo la nueva medida, que entrará en vigor la próxima semana, afectará a cada condado.

Los funcionarios de salud en los condados de San Diego, Orange y San Francisco dijeron que ya se han dirigido a las comunidades vulnerables con pruebas del virus, proporcionando intérpretes y tomando otras medidas para abordar la desigualdad.

"Estamos contentos de que el estado haya reconocido la necesidad de concentrarse en estas áreas", dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, quien dijo que las tasas de positividad en los vecindarios predominantemente latinos han bajado mucho desde que alcanzaron los dos dígitos. La tasa general del Condado de Orange entre las personas evaluadas es de aproximadamente el 3%.

No todo el mundo estaba feliz de encontrar otro obstáculo en el camino hacia la recuperación.

"Creo que la métrica de 'equidad' es una señal equivocada de virtud del gobernador", dijo el supervisor del condado de Orange, Don Wagner, quien ha estado presionando para reabrir más negocios. “También hará que sea más difícil reabrir de manera segura, que es lo único que deberíamos alentar, ya que beneficiará a la mayoría de las personas, y especialmente a los jóvenes de nuestras comunidades desfavorecidas que se ven más afectados por la brecha digital, las incertidumbres educativas y desafíos para acceder al sueño americano ".

Pero el Dr. George Rutherford, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco, dijo que las reglas apoyarán los esfuerzos de los funcionarios de salud que han sido presionados para reabrir más rápidamente.

“Le da a los departamentos de salud del condado una gran cobertura para ir más despacio de lo que quizás otros en los condados querrían”, dijo Rutherford.

América Bracho, directora ejecutiva de Latino Health Access, dio la bienvenida a la nueva métrica después de ver tasas de infección dos y tres veces más altas en las dos ciudades más grandes del condado de Orange, Anaheim y Santa Ana, que en las comunidades más ricas.

Pero dijo que la métrica del estado no aborda algunos de los problemas que hicieron que las comunidades de bajos ingresos fueran tan vulnerables a la pandemia en primer lugar, como la falta de acceso a la atención médica, la desconfianza en las autoridades gubernamentales y la necesidad de trabajar.

Si bien muchas personas saben que deben quedarse en casa cuando están enfermas, existe una tremenda presión para seguir trabajando para recibir un cheque de pago y conservar los trabajos, dijo.

“Creemos que debe ir más allá porque si no tienes ahorros, no puedes quedarte en casa y no trabajar. Si no tiene seguro médico, tendrá miedo de usar el sistema ”, dijo. "Es complejo y creo que debemos abordar la complejidad si queremos reducir el riesgo de otro brote".

El Departamento de Salud Pública de California dijo que un equipo trabajará con grupos de defensa para desarrollar una lista de recursos enfocados en mejorar la equidad.

La ciudad de San Francisco destacó su trabajo para ofrecer pruebas gratuitas de coronavirus, aislamiento gratuito y alojamiento en cuarentena e incluso pagar a los trabajadores el salario mínimo por hasta dos semanas para alentarlos a no trabajar cuando están enfermos.