Nuevo round entre Lina Hidalgo y Kim Ogg por investigación penal

HOUSTON – Un nuevo capítulo del rifirrafe entre la administradora ejecutiva y la Fiscal del Condado Harris se dio este jueves, luego de que la oficina de Kim Ogg dijera que las recientes declaraciones de Lina Hidalgo sobre la investigación que se sigue contra tres miembros de su equipo “influencian inapropiadamente a quienes sirven como jurados en este caso”.

El miércoles, Hidalgo pronosticó que va a terminar siendo acusada por la fiscalía en este mismo caso. “Espero que esta maniobra política continue hasta el Día de Elecciones. Ella me acusará”, escribió Hidalgo en un tuit al referirse a Ogg.

La administradora señaló que la otra opción es que la fiscal “designe una investigadora especial” en una señal de independencia. Agregó que Ogg “ya lo hizo en el pasado, en una investigación política que no llegó a ninguna parte. Eso no me detendrá”.

La fiscal dijo este jueves que quedarse callada permitiría la influencia por parte de Hidalgo sobre los jurados.

Ogg agregó que “los actuales cargos investigados por la Fiscalía del Condado Harris son resultado de la decisión de un jurado especial de acusar a los imputados”.

La fiscal agregó que el jurado especial pasó cinco meses revisando evidencia y escuchando testimonios relacionados con el contrato que por más de $11 millones se otorgó a la compañía Elevated Strategies para promover una campaña de vacunación contra el COVID-19 en el año 2021.

Añadió que la administradora Hidalgo se ha referido a evidencia en este caso que las autoridades no tienen en su poder, por lo que la conminó a entregarla a los investigadores del Texas Rangers, que adelantan la indagación.

Por último dijo que este proceso no se llevará a cabo en las redes sociales, sino en las cortes.