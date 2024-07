Emotiva despedida a oficial Fernando Esqueda, abatido en emboscada en el Condado Harris

HOUSTON - Las calles del Condado de Harris se visten de luto mientras la caravana fúnebre del oficial Fernando Esqueda, de 28 años, recorre su último trayecto.

Decenas de personas se alinean a lo largo del recorrido, mostrando su respeto y gratitud por el servicio y sacrificio del joven agente.

El oficial Esqueda perdió la vida el pasado miércoles por la noche mientras cumplía con su deber.

El viernes las autoridades del condado Harris, arrestaron al sospechoso de la muerte de un oficial del Oficina del Alguacil ocurrida el miércoles en la noche.

Ronald Palmer de 44 años permanecerá por orden del juez detenido, sin derecho a fianza y enfrenta cargos de homicidio el sospechoso de matar al oficial del Condado Harris.

El acusado fue arrestado la tarde dle miércoles en una residencia de la cuadra 12300 blk of Ghita Ln. al noreste del condado tras una intensa cacería.

Palmer has been located and taken into custody without further incident. He was located at a residence at the 12300 blk of Ghita Ln. #HouNews https://t.co/LaZSwrpXrd