Oficial: ya hay cargos por muerte del oficial del Condado Harris baleado al suroeste de Houston

HOUSTON - El hombre sospechoso de haber baleado de muerte a un oficial de policía de Condado Harris el pasado martes al suroeste de Houston ya enfrenta cargos en una corte criminal.

Athir Murady está acusado de homicidio y es el segundo cargo que enfrenta, ya que en el Condado Galveston fue acusado de evasiòn de arresto.

La Fiscalía del Condado Harris confirmó a Telemundo Houston que existe evidencia de la comisión del homicidio por parte de Murady, quien tuvo su primera comparecencia ante un juez del Condado Galveston este jueves en la mañana.

Allí enfrenta el cargo de evasión de arresto en vehículo motorizado y está a la espera de ser remitido a la cárcel del Condado Harris.

Las autoridades en el Condado Harris creen que Murady fue quien disparó en múltiples oportunidades contra el oficial Maher Husseini cuando este se encontraba detenido en un semáforo en la intersección de Richmond Avenue y Fondren Avenue el martes poco antes del mediodía cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Murady, en su audiencia ante un magistrado en el Condado Galveston, se presentó visiblemente golpeado por la interacción durante la labor de rescate en las aguas del Golfo a donde terminó con todo y carro en su presunto intento de fuga de las autoridades.

Este jueves se conoció que Murady no gozará de derecho a fianza, que se le realizará una evaluación psiquiátrica y que solicitó que se le asignara un abogado de oficio que lleve su caso en la corte en Galveston. De hecho durante la audiencia se negó a hablar hasta tanto no contara con la representación de un defensor.

Tras una persecución terminó en el agua con todo y vehículo

Tras ser detenido en el mar, a donde fue a parar con todo y carro tras una extensa persecución, Athir Murady fue llevado al hospital UTMB en Galveston.

La Fiscalía, desde un primer momento, pidió que se le niegue la posibilidad de salir bajo fianza.

Un extenso operativo policiaco terminó dentro del mar de Galveston con la captura del sospechoso de asesinar de varios disparos a un agente del Distrito Policial Cuatro al oeste de Houston.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Galveston, el hombre fue rastreado por diferentes agencias de policía hasta esta ciudad costera y tras una persecución, terminó en el agua con todo y carro.

El agente asesinado se dirigía a su trabajo

Lo anterior desató un intenso operativo que sumó a oficiales del alguacil y del policía de Galveston para capturar al hombre.

Tras ser localizado dentro del agua, fue detenido y entregado a la policía de Houston.

Luego fue llevado al Hospital de la Universidad de Texas (UTMB) para su evaluación médica, detallaron las autoridades en un comunicado. El sospechoso habría sido mordido por perros policías durante el operativo de captura.

El oficial baleado de muerte cuando se dirigía a su trabajo fue identificado como Maher Husseini, quien trabajaba en el Distrito Policial 4 desde el 2021.

El jefe del Distrito Policial Cuatro, Mark Hermann, quien dirige la agencia a la que pertenecía el agente informó que tras el ataque, el oficial alcanzó a ser llevado de emergencia al hospital Ben Taub donde poco después fue declarado sin vida.

Chief Diaz Briefing at Fatal Shooting at 8900 Richmond Avenue https://t.co/Kcgpatfx43

Las autoridades investigan la relación entre el mortal ataque al oficial y una balacera ocurrida este martes poco después del mediodía cerca de la intersección de Fondren y Richmond Avenue.

En tanto, el jefe de policía de Houston, José Noe Díaz, informó que el tiroteo ocurrió a eso de las 12:30 del mediodía en la cuadra 8900 Richmond Avenue y que aún no está claro el motivo.

En la escena había varios disparos de arma corta, pero aún no se sabe si provienen solo del sospechoso o el policía repelió la agresión.

Díaz dijo que esta muerte es una tragedia, no solo para el Distrito Policial Cuatro, sino también para la policía de Houston y el Condado Harris.

El alcalde de Houston, John Whitmire, expresó sus condolencias a la familia del oficial en nombre de la ciudad en una publicación de Facebook.

De otra parte, la comisionada del Distrito 4 del condado de Harris, Lesley Briones, publicó la siguiente declaración tras el anuncio de la muerte de Husseini:

Commissioner Lesley Briones' statement on the death of a Precinct 4 constable. #hounews #HCPrecinct4 #HarrisCounty pic.twitter.com/lT5YNxRYDN