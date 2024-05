Acusan a carceleros del condado Harris de dejar a un reo en estado de coma

HOUSTON - Un Jurado Especial del Condado de Harris acusó formalmente a varios oficiales de detención de la Oficina del Alguacil de propinar una severa paliza a un detenido en noviembre del 2022.

Jimmy Poole, Ezihuo Osiminibeke y John Ziesemer son los oficiales de detención acusados.

En la investigación que se sigue por el caso de Adael González García, de 48 años, de quien en un inicio dijeron se había caído de la litera superior en la celda, resultando así con heridas faciales de gravedad.

Tras año y medio de averiguaciones, el alguacil Ed González informó este viernes que los agentes fueron relevados de sus funciones el 4 y 6 de mayo de 2024 y que ya no trabajan en la cárcel, pero aún están en espera de la investigación del Departamento de Asuntos Internos.

En tanto, González García junto con su abogado exigieron en una conferencia de prensa que revelen los videos de las cámaras de seguridad.

“Decían que me había caído de la cama, pero no es verdad, mira todas las operaciones, me han operado varias veces aquí toda la cabeza, el cráneo salió pa fuera” dijo el afectado.

Lo que se sabe

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris, González García fue ingresado en la cárcel del condado de Harris el 23 de noviembre de 2022 después de ser arrestado por una orden de DWI pendiente emitida en el condado de Walker.

El detenido alega que lo arrestaron por una placa vencida.

El 24 de noviembre a las 8:50 pm, González García supuestamente se cayó de una litera y fue llevado a la clínica de la cárcel donde fue tratado.

El 25 de noviembre, se conoció que aparentemente se produjo una pelea entre González y los oficiales de detención mientras lo transferían de celda. En algún momento de ese forcejeo, González García cayó de cabeza al suelo.

