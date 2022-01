Ofrecen becas universitarias para indocumentados hasta por $37,000

HOUSTON – Una organización de apoyo a jóvenes inmigrantes recordó que aún hay tiempo para solicitar becas universitarias para el año académico 2022-2023.

TheDream US es el programa que en esta oportunidad busca incrementar hasta en un 50% el número de favorecidos con las becas y llegar a unos 1,500 becados.

Estas becas benefician a jóvenes inmigrantes que llegaron al país antes del 1 de noviembre de 2016 y antes de que cumplieran 16 años. La fecha límite para presentar la solicitud es el 22 de febrero.

Esto incluye a alumnos indocumentados.

The Dream US tiene convenios con más de 70 universidades en 21 estados y Washington DC.

La organización ofrece dos tipos de becas, la Nacional y la de Oportunidad. La primera está dirigida a quienes atienden la universidad por primera vez y cubre hasta $37,000 para una carrera de pregrado.

Las universidades que califican para estas becas son la de Houston, San Antonio College, Texas A&M University San Antonio, University of North Texas at Dallas, University of Texas at El Paso y University of Texas Rio Grande Valley.

Para ver los requisitos del programa y demás detalles puedes hacer clic aquí.