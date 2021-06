Ofrecen pasantías en el Condado Harris para el semestre de otoño

HOUSTON – ¿Estas interesado en hacer una pasantía durante el próximo semestre de otoño?

Pues bien, la Oficina de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional del Condado Harris está buscando estudiantes universitarios con unas habilidades especiales.

Se requieren habilidades de investigación, análisis, escritura, comunicación y que a la persona le guste trabajar en equipo.

Si estás interesado debes enviar tu hoja de vida y una prueba de escritura antes del 6 de julio.

Los estudiantes deben haber completado un mínimo de dos años en la universidad en programas como Public Affairs and Communications, Planning and Operations y Homeland Security and Emergency Management.

Los oferentes dejaron en claro que esta es una pasantía no pagada.

Si quieres participar tienes que enviar un email a pio@oem.hctx.net

