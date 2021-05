Ofrecen recompensa por acusado de abusar de menor de edad en el 2017

HOUSTON – Investigadores del Departamento de Policía están a la búsqueda de un hombre de 64 años acusado de abusar sexualmente de una persona menor de edad en el año 2017.

De acuerdo con las autoridades, Joel Watson habría cometido el ilícito en junio 23 de ese año en una vivienda ubicada en el 1500 Sheffield Boulevard.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La víctima, de acuerdo con la policía, hizo la denuncia en julio del 2019.

Watson, mide unos 5`09” y pesa unas 216 libras.

El hombre se movilizaba en un automóvil Chevrolet Cobalt con placas del estado de Louisiana 683CSZ.

A través de Crime Stoppers se están ofreciendo $5,000 de recompensa por información que permita la identificación y arresto de Watson.

Acá puedes hacer tu denuncia anónima.

¿Hay o no escasez de combustible en Texas? Además, ahora lo ves y ahora no lo ves ¿Dónde está el lindo gatito? Y solo aquí te presentamos un espectáculo de Fireworks como nunca antes los has visto.