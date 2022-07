Operador del 911 no envió ambulancia y ahora enfrenta cargos de homicidio

Un operador del 911 de Pensilvania enfrenta un cargo de homicidio involuntario por no enviar una ambulancia a la casa de una mujer que murió de hemorragia interna un día después, a pesar de que la hija de la mujer dijo que sin ayuda médica “va a morir”.

La semana pasada, un detective del condado de Greene presentó cargos contra Leon "Lee" Price, de 50 años, de Waynesburg, por la muerte de Diania Kronk, de 54 años, en julio de 2020, basándose en la renuencia de Price a enviar ayuda sin obtener más garantías de que Kronk realmente iría al hospital. .

“Creo que estaría viva hoy si hubieran enviado una ambulancia”, dijo la hija de Kronk, Kelly Titchell, de 38 años.

Price, quien también fue acusado de imprudencia temeraria, opresión oficial y obstrucción, cuestionó repetidamente a Titchell durante la llamada de cuatro minutos sobre si Kronk estaría de acuerdo en que lo llevaran a recibir tratamiento.

El hombre fue procesado el 29 de junio y puesto en libertad bajo fianza. No respondió a los mensajes dejados en el número de una casa que figura a su nombre y las autoridades dijeron que un abogado defensor no se ha comunicado con el tribunal de distrito.

“Tiene que quedar muy claro en todo el estado, que cuando llame no estará condicionado a que alguien al otro lado del teléfono diga que se proporcionará un servicio o no”, abogó Lawrence E. Bolind Jr. , quien representa a Titchell en una demanda federal presentada el mes pasado. “Lo que estamos tratando de hacer aquí es que esto nunca le suceda a otra persona”, agregó.

En la grabación del 911, un operador identificado por la policía como Price respondió a la descripción de Titchell de que su madre necesitaba tratamiento hospitalario al preguntarle si estaba “dispuesta a ir” al hospital a una media hora de distancia de donde vivía en Sycamore.

“Lo estará, porque estoy en camino hacia allí, así que se va, o se va a morir”, le dijo Titchenell a Price mientras conducía desde su casa en Mather.

Price dijo que enviaría una ambulancia, pero luego agregó que “realmente necesitamos asegurarnos de que ella esté dispuesta a ir”.

“Se va a ir, se va a ir”, dijo Titchell. “Porque si no, se va a morir, no hay nada más”. Dijo que Kronk no estaba pensando con claridad y que ella era la pariente más cercana de su madre. Cuando Price volvió a preguntar si Kronk realmente iría, Titchell respondió: "Está bien, bueno, ¿podemos intentarlo?".

Después de que Titchell le dijo a Price que estaba a unos 10 minutos de la casa de su madre, Price preguntó si Titchell volvería a llamar al 911 una vez que se asegurara de que Kronk estaba dispuesto a ir en una ambulancia.

“Lo siento”, dijo Titchell, y Price respondió: “No, no lo sienta, señora. Solo llámame cuando salgas, ¿de acuerdo?

Cuando Titchell y sus tres hijos llegaron a la casa, dijo, Kronk estaba desnudo en el porche delantero y hablaba incoherencias. Hizo que su madre se pusiera una bata.

“Ella seguía diciendo que estaba bien, que está bien”, dijo Titchell. “Ella es la madre, ya sabes, no escucha a sus hijos”.

Titchell dijo que no podía llamar desde la casa porque no se podía ubicar el teléfono fijo de su madre y no había servicio celular. Tampoco llamó de camino a casa, creyendo que su tío pronto la vería y que otro contacto con el 911 no tendría sentido.

“Esto es inaudito, para mí. Quiero decir, enviarán una ambulancia para cualquier cosa”, dijo Titchell. “Y aquí estoy diciéndole a este tipo que mi mamá se va a morir. Es, como, su muerte, y ella no recibe una ambulancia”. Su hermano descubrió al día siguiente que su madre había muerto.

El fiscal, el fiscal de distrito del condado de Greene, Dave Russo, dijo que también está investigando si había alguna política o capacitación bajo la cual los despachadores del 911 del condado pudieran negar servicios a las personas que llamaban.

“Todos merecemos la misma protección y todos merecemos acceso a servicios médicos”, dijo Russo en una entrevista. “Tengo una gran preocupación en cuanto a la seguridad de la comunidad con respecto a esto”.

John Kelly, un abogado de Naperville, Illinois, que es consejero general de la Asociación Nacional de Números de Emergencia, dijo que los cargos penales contra los despachadores por no enviar ayuda son muy raros pero han ocurrido.

En un caso que Kelly enseña en la capacitación de despachadores, una operadora del 911 en Detroit recibió un año de libertad condicional en 2008 y perdió su trabajo después de que, dijeron las autoridades, no tomó en serio las llamadas de un niño para informar que su madre se había desmayado. El niño de 5 años testificó que el despachador lo acusó de jugar y le colgó, mientras que el despachador testificó que no podía escuchar al niño.

Titchell, en nombre del patrimonio de su madre, demandó a Price y al condado de Greene en la corte federal de Pittsburgh el mes pasado, junto con dos supervisores del 911. La demanda acusa a Price de “rechazo insensible a los servicios médicos de emergencia públicos”.

Marie Milie Jones, abogada del condado y supervisora ​​del 911 en el caso federal, dijo que sus clientes planean defender enérgicamente la demanda y no creen que sean responsables de la muerte de Kronk. Ella dijo que hay "asuntos de personal que están en curso" con respecto a Price, pero se negó a dar más detalles.

