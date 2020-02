Órdenes de deportación: 8 de cada 10 en Houston no se no presentan ante jueces

HOUSTON – Ocho de cada diez decisiones de deportación adoptadas por jueces en el área de Houston se deben a que los involucrados no se presentan a las citas en las cortes.

Así se desprende de estadísticas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales del mes de enero que recopila información entre septiembre del 2018 y enero de este año.

En ese período de 16 meses, los jueces de inmigración en Houston emitieron 10,828 órdenes de deportación. De ese número, 8,478 se originaron en la ausencia de las personas involucradas.

No obstante, la lectura e interpretación de estas cifras depende de la óptica que se tenga frente al tema.

El Departamento de Justicia y organizaciones que apoyan una menor tasa de inmigración en el país aseguran que esto se debe a que los inmigrantes que cruzan la frontera o llegan a Estados Unidos reclamando asilo se aprovechan de los vacíos de las leyes para así escabullirse en territorio estadounidense una vez han alcanzado el objetivo de llegar a EE.UU.

“Estas cifras sugieren que ellos simplemente están aprovechándose de los vacíos de la ley para obtener el ingreso al país y quedarse a vivir y trabajar indefinidamente”, asegura Andrew Arthur, del Centro para Estudios de Inmigración con sede en Washington DC.

Sin embargo, abogados y organizaciones proinmigrantes dicen que esto se debe en gran parte a la desorganización del sistema.

La abogada Silvia Mintz manifiesta que en muchos casos “los inmigrantes no conocen el proceso” y que a esto se suma el hecho de que se cambian las fechas de citación y muchos no están representados por abogados especializados en el tema.

Sin embargo, cifras del propio Departamento de Justicia señala que siete de cada 10 personas involucradas en casos de asilo cuentan con representación legal. (ver gráfica abajo)

Uno de los factores que ha cambiado en lo corrido del gobierno del presidente Trump es que se ha aumentado el número de jueces de inmigración con el fin de desatascar el retraso existente en los casos de asilo.

Esto, según la abogada Mintz, ha llevado a que muchas fechas de citas se hayan cambiado, sin que mucho de los inmigrantes hayan sido oportunamente notificados.

Según las cifras aportadas por el Departamento, una situación similar se presenta en las otras nueve ciudades analizadas: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York y San Francisco.

En casos como Denver, New Orleans y New York más del 90% de las órdenes de deportación se radicaron tras la no comparecencia de los inmigrantes solicitando asilo.