Otorgan fianza a presunto dueño de tigre, fiscalías de Harris y Fort Bend se oponen

HOUSTON – Este martes se conocieron las diferencias entre la Fiscalía del Condado Fort Bend y un juez del mismo condado frente al caso de Victor Cuevas, el hombre quien estaba en posesión de un tigre dentro de una casa del oeste de Houston.

Tras su arresto el lunes al inicio de la noche en una casa de Richmond, Cuevas fue acusado de evasión de arresto con la solicitud de no fianza por parte de las autoridades del Condado Harris.

La solicitud de no fianza fue secundada por la Fiscalía del Condado Fort Bend, que -al menos- pidió una de $200,000, ya que tiene otra acusación de evasión de arresto en el Condado Austin.

Sin embargo, un magistrado del condado Fort Bend le otorgó la posibilidad de salir libre tras pagar una fianza de $50,000.

Acto seguido, la Fiscalìa del Condado Fort Bend presentó una solicitud para que la fianza fuera revocada, ya que en este condado enfrenta una acusación de homicidio que data de julio de 2017.

Este viernes habrá una audiencia que dirimirá las diferencias entre los investigadores y el magistrado en la Corte 240 Penal del Distrito.

La defensa de Cuevas solicitó una fianza de $5,000.

Hasta el momento se desconoce el paradero del tigre.

