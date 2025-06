Pareja de abuelos pierde materiales de trabajo y su camioneta en asalto armado

HOUSTON - Una pareja de mexicanos de adultos mayores fue presuntamente asaltada mientras este fin de semana trabajaban en labores de construcción.

Lo único que pudieron salvar fueron algunos documentos, pero el resto, incluyendo su vehículo, se fue con los delincuentes.

La familia Segovia, con casi 4 décadas en nuestra región, dice que el hecho los mantiene aún en shock y sin dormir porque a punta de pistola les quitaron todas las herramientas que les permiten llevar el pan a su mesa cada día.

José y Maribel Segovia aún no procesan el trauma de lo vivido.

“Se siente bien feo, oiga, yo hasta llore y estaba hasta temblando, decían mis hijos, mamá no llore, ¿cómo no?”.

Tres sujetos, presuntamente los robaron a mano armada mientras trabajaban cortando concreto el domingo en una gasolinera al noreste de Houston

“Sacó la pistola y me dijo que le diera la cartera y me metió la mano, me sacó $500 que traía yo y me dijo, dame las llaves de la troca, le digo, no las traigo, las tengo allá adentro y se la llevaron con todo dentro” relató José Segovia.

La vida, de se puede ir en un ratito, dice.

Más allá del susto se llevaron su medio de transporte, una Ford roja que le acompañaba en cada trabajo como contratista, dentro de ella todas sus herramientas, complicándole el panorama para, a pesar de su edad, seguir buscando el sustento.

La pareja de abuelos no ha podido conciliar el sueño y creen que por su edad fueron más vulnerables al crimen.

Hoy piden que si alguien ve esta camioneta Ford roja o tiene información sobre este incidente no dude en contactar a las autoridades.

