Pareja hispana pierde cientos de dólares en estafa inmobiliaria en Houston

HOUSTON - Una pareja hispana residente de Houston vivió una amarga experiencia al caer víctima de una estafa inmobiliaria que les costó $1,500 en la zona de Bellfort, cercana al aeropuerto Hobby.

El incidente, que ya fue reportado a las autoridades, pone de manifiesto los crecientes riesgos de buscar viviendas a través de redes sociales ante la escases de vivienda en Texas.

Itzel Avalos y Salvador Esparza, quienes buscaban una casa más espaciosa para criar a sus hijos, encontraron lo que parecía ser la propiedad perfecta en Facebook Marketplace.

Una mujer que se identificó como la propietaria les mostró la vivienda, les hizo firmar un contrato y les solicitó un depósito de $1,500, el cual entregaron confiados al ver que tenía acceso a la propiedad.

"Yo estaba casi seguro de que era verdad porque ella tenía la llave de la casa y todo", comentó Salvador Esparza. Sin embargo, la pesadilla comenzó cuando al día siguiente descubrieron que la misma propiedad estaba listada en otros sitios inmobiliarios a un precio significativamente mayor.

José Joya, agente de bienes raíces, explica que este tipo de estafas son más comunes de lo que se piensa: "Hay compañías de casas de renta en las cuales tú como consumidor puedes ir al sitio web, hacer una cita para esa casa, presentar tu ID y ellos te dan el código para tener acceso. Muchos consumidores no entienden que esa persona no es dueño, no es un agente inmobiliario".

Recomendaciones para evitar estafas:

Verificar la identidad del agente inmobiliario en la Comisión de Bienes Raíces de Texas o la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston

No entregar dinero sin antes confirmar la legitimidad de la oferta

Evitar transacciones en plataformas como Facebook Marketplace

Trabajar con agencias inmobiliarias certificadas

Esta pareja, que ya presentó una denuncia ante la policía, compartió su historia para prevenir que otros caigan en situaciones similares.

Aunque la estafadora prometió devolverles el dinero en la corte, nunca se presentó a la cita acordada, dejando a la familia sin sus ahorros y sin la casa que tanto anhelaban.

