Pasadena: muere tras ser baleado varias veces en el pecho, arrestan a una mujer

HOUSTON – Un hombre murió luego de ser baleado múltiples veces en el pecho en un incidente ocurrido en la ciudad de Pasadena y en donde una mujer fue arrestada.

De acuerdo con el Departamento de Policía de esa ciudad al este de Houston, la víctima fue transportada al hospital de la ciudad de Houston, sede sureste donde falleció.

La atacante huyó de la escena antes de que arribaran las autoridades, sin embargo, tras una corta persecución, esta se estrelló en su intento de huida y fue detenida por los oficiales de policía.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la arrestada.

Las autoridades, eso sí, habrían recuperado el arma que usó en el ataque.

La balacera se registró en el 3300 Pasadena Boulevard.

