Pasadena se despierta con miles sin electricidad y con enormes daños por cuantificar

HOUSTON – Dicen que tras la tormenta llega la calma. Pues en el caso de Pasadena (Texas) este miércoles amanecieron con muchos problemas tras el paso del violento tornado que arrasó con todo a su paso este martes en la tarde.

Negocios, casas y apartamentos quedaron sin techo. Este miércoles en la madrugada, las temperaturas bajaron al rango alto de los 30 grados y muchas de estas propiedades continúan sin electricidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

De acuerdo con la compañía Centerpoint, más de 17,000 clientes de esta zona no cuentan con el servicio de energía eléctrica, lo que empeora las labores de recuperación para muchos y hace más crítica la situación para otros que, aunque no sufrieron daños en sus propiedades, no tienen como calentarse en medio del frío.

Este número de clientes sin electricidad representa más del 10% del total de la población, sin contar con el hecho de que cada cliente sin electricidad puede representar un número mayor habitantes por propiedad.

Pasadena es la segunda ciudad más grande del Condado Harris, con más de 148,000 habitantes según cifras del Buró del Censo de Estados Unidos.

En un hecho sin precedentes se emitió emergencia por tornado en nuestra área

El Distrito Escolar Independiente de Pasadena (Pasadena ISD), que comprende 69 escuelas con más de 56,000 estudiantes, canceló las clases este miércoles, al igual que el vecino distrito escolar de Deer Park, que comprende 14 escuelas más.

Ahora serán las autoridades de esta ciudad las que hagan la evaluación y cuantificación de daños, con el fin de determinar los niveles de ayuda que se pedirán al gobierno estatal y federal para recuperarse después del paso de este tornado.

Los residentes afectados podrán solicitar recursos de ayuda a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), quien debe estar declarando oficial la disponibilidad de ayuda.

Hasta el momento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha declarado el estado de emergencia, el primer paso para poder solicitar la ayuda federal.

Este miércoles el Servicio Nacional de Meteorología dispuso de cuatro equipos para evaluar la magnitud del tornado que arrasó con varias zonas en Pasadena y Deer Park. Inicialmente se estima que este tuvo vientos mínimos de categoría F2, que contempla vientos entre 113 a 157 mph.