Pearland ISD organiza feria de empleo para puestos auxiliares

El Distrito Escolar Independiente de Pearland (Pearland ISD) celebrará su feria de empleo auxiliar “One-Stop Shop” el viernes 30 de mayo, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., en Turner College and Career High School.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer las instalaciones, presentar su solicitud y participar en entrevistas en el mismo lugar. La feria se centrará en funciones esenciales dentro del distrito, con vacantes en Mantenimiento y Operaciones, Servicios de Alimentos y Transporte.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los participantes también podrán vivir experiencias interactivas, como visitar aulas, conocer una cafetería escolar y hasta conducir un autobús escolar, para comprender mejor el trabajo diario en estos departamentos clave.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Habrá personal bilingüe disponible para asistir a todos los candidatos. Para más información o para aplicar con anticipación, visite www.pearlandisd.org/employment.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.

Salieron 64 personas: 38 hondureños y 26 colombianos, usando la app CBP Home para su proceso.