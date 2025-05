“Pensaba que me iba a morir”: por ayudar a un extraño, hombre vive momentos de horror

HOUSTON - Minutos de terror vivió un residente de Katy cuando un hombre, sin motivos aparentes, lo amenazó de muerte y lo atacó en reiteradas oportunidades fuera de una gasolinera.

Un acto de caridad se transformó en la peor pesadilla para la víctima de este ataque, que intento asistir en un llamado de auxilio a quien, segundos después, presuntamente, lo amenazo con quitarle la vida.

El presunto responsable Edgar Umanzor de 37 años, enfrenta cargos criminales por asalto agravado con arma mortal.

El ataque ocurrió en una gasolinera ubicada en las calles Saums Road y Greenshouse al oeste de Houston, donde la víctima, quien prefirió el anonimato, recuerda su peor pesadilla.

“Empieza a decir, repetidamente, que me va a matar, me va a matar, que enviaran a alguien, porque si no me iba a matar”, recordó la víctima.

“En ese momento lo único que pensaba es que iba a morir allí, solo, que me iban a matar y probablemente me iban a encontrar muchísimo tiempo después”, dijo.

Todo empezó por intentar ser un buen samaritano con su posterior agresor…

El incidente ocurrió el 18 de enero a eso de las 2:40 de la tarde en la cuadra 5700 de Antoine.

Yo pensé que, si me está pidiendo ayuda es porque la necesitaba, se veía bastante agitado, estaba sangrando y me bajé a auxiliarlo, mencionó.

Carlos dice que su presunto agresor le pidió que llamara al 911 y pidiera ayuda y a aparentemente, al no recibir respuesta le quitó el teléfono y empezó a decirle al 911 que él estaba loco.

“Que se sentía mal, que no sabía lo que le pasaba y que si no mandaban una patrulla él me iba a matar”.

Cuando intento irse, dice que empezaron los ataques.

Presuntamente, el hombre le daba golpes y lo asfixiaba e intentó clavarle una pieza de metal en el cuello.

En un descuido del atacante, la víctima logró subir a su carro y huir y aunque el atacante quiso seguirlo, pero se cayó.

Según informó su defensa, Umanzor es desempleado y padre de una menor de 5 años.

Su abogado dijo en corte de causa probable que gran parte de este incidente fue inducido por drogas y que hizo declaraciones de que su vida estaba en peligro, lo que para él es motivo de preocupación.

También enfrenta otro cargo por daños a la propiedad, ay que se alega que rompió puertas de vidrio, dañó surtidores de gasolina y el interior, causando daños por aproximadamente $30,000.

La fianza de Umanzor fue fijada en $35,000, la cual pagó y se encuentra en libertad. La víctima hoy dice confiar que se hará justicia.

