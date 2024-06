Zona costera recibe lluvias y registra inundaciones tras sistema en el Golfo

HOUSTON - Las lluvias y tormentas severas que se esperaba recibiera gran parte del sur del área metropolitana de Houston se quedaron en la zona costera.

Este miércoles, la intensidad de las lluvias y los fuertes vientos se hicieron sentir en poblaciones costeras como Jamaica Beach, Surside y Freeport, donde el oleaje marítimo invadió calles aledañas a la playa y anegó la zona casi que en su totalidad.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología emitió a lo largo de la mañana y la tarde varios avisos de tormenta severa, los cuales fueron caducando a medida que estas lluvias se adentraban en las zonas rurales de los condados Brazoria y Matagorda.

Durante la madrugada, las autoridades meteorológicas sacaron al área metropolitana de Houston de la zona de influencia de posibles inundaciones.

Locally Heavy Rainfall may lead to minor urban and small stream flooding with the potential for isolated instances of flash flooding. Latest model guidance continues to trend the heaviest rainfall to our southwestern counties around Matagorda Bay. #HOUwx pic.twitter.com/ev5LCMPQVN