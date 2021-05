Piden a comisionados del Condado Harris elecciones para remplazar a Ed González

HOUSTON – Organizaciones de derechos civiles aprovecharon la sesión de la Corte de Comisionados del Condado Harris para pedir al ente que en caso de que Ed González sea confirmado como director de la policía de inmigración (ICE por sus siglas en inglés) se designe una persona con similares características.

Y aunque la ley determina que el remplazo del alguacil debe ser hecho por los comisionados del Condado, organizaciones como Texas Organizing Project piden que se convoque a una elección especial para que sea la comunidad la que elija al nuevo jefe de la policía condal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

González fue nominado por el gobierno del presidente Biden para dirigir ICE y está pendiente de la sesión de confirmación ante el Senado en Washington, quien debe aprobarla o negarla.

El actual alguacil ha ganado aprecio entre la comunidad hispana por su decisión, una vez fue elegido para el cargo en 2016, de suspender la colaboración que tenía el condado con ICE con el programa 287g, que entregaba expeditamente a los indocumentados a las autoridades de inmigración.

González, actualmente, lidera un equipo de unos 4,600 oficiales, mientras que en ICE pasaría a encabezar una entidad con cerca de 20,000 empleados y más de $7,000 millones de presupuesto.

Me pareció ver un lindo gatito, ocurrió aquí en Houston. Además, un click pone en jaque el principal oleoducto de los Estados Unidos. Y el ¨new kid on the block¨, se adueña del Rodeo de Houston.