Piloto sale por su propio pie tras feroz accidente de avioneta

HOUSTON - El piloto de una pequeña aeronave resultó ileso y pudo salir de manera segura y trasladarse a un aeropuerto cercano.

El accidente ocurrió en el 18000 Groeschke Rd al oeste de Houston, informó la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

Aircraft has been located, about 1.5 miles short of the runway. It is badly burned up. @TxDPSSoutheast has assumed control of the scene and investigation. https://t.co/yPazGmVVS4